L’operatore francese Iliad, ormai sbarcato in Italia da oltre due anni, sta continuando la pianificazione per il lancio della propria linea fissa in seguito all’accordo con Open Fiber.

Nelle ultime settimane abbiamo infatti parlato di un lancio anticipato rispetto alla data prevista inizialmente. Vi ricordiamo che qualche giorno fa abbiamo parlato di alcune offerte di Rete Fissa attualmente proposte in Francia. Scopriamo gli ultimi passi dell’operatore verso il mondo della Rete Fissa.

Iliad pianifica il lancio della propria rete fissa

L’operatore ha pubblicato negli ultimi giorni una nuova offerta lavorativa riguardante la pianificazione del lancio del servizio broadband. L’annuncio lavorativo di Iliad è stato pubblicato oggi, 27 Luglio 2020, sul portale dedicato alla ricerca di nuove figure professionali. La figura ricercata, che lavorerà in sede a Milano, è un “Fixed Broadband planning expert“.

Secondo quanto viene affermato all’interno della descrizione dell’annuncio, si occuperà di “seguire e garantire la pianificazione di tutte le attività di rete propedeutiche al rispetto del piano di copertura della rete fissa Iliad“. Inoltre, chi occuperà questo ruolo dovrà collaborare con il responsabile della pianificazione.

Per quanto riguarda invece i requisiti tecnici l’operatore richiede i seguenti: Laurea in Ingegneria, Esperienza di 5 anni nelle Telecomunicazioni, Conoscenza del mercato regolamentato italiano, Conoscenza delle reti e dei servizi di Telecomunicazioni, Rete Fissa, Esperienza nella progettazione di POP/CO, servizi housing, ecc.; Ottime doti comunicative e relazionali, capacità di relazionarsi con Operatori di Telecomunicazioni, Autorità ed altri stakeholders. Tutti gli utenti che vorranno candidarsi per la posizione lavorativa potranno seguire la solita procedura di registrazione e inserimento dei propri dati prevista dal portale lavorativo di Iliad.