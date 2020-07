Iliad ha oramai consolidato la sua presenza nel mercato della telefonia mobile italiana. Il gestore da tempo può vantare un consenso quasi unanime da parte del suo pubblico: gli ultimi dati raccolti dal provider parlano di un tasso di soddisfazione dei clienti pari al 98%. Tuttavia, nonostante ciò, la compagnia francese ha registrato anche alcune critiche da parte degli stessi utenti

Iliad e la questione roaming: più Giga per tutti gli abbonati

Una delle questioni più controverse per Iliad è stata quella del roaming. A fronte di soglie per la navigazione internet quasi illimitate, specie nei primi mesi, gli utenti hanno segnalato una scarsa quantità di traffico utile per la connessione nei paesi UE. Con le prime ricaricabili, infatti, la compagnia prevedeva solo 2 Giga per il roaming.

Un miglioramento da parte del gruppo commerciale è avvenuto già durante lo scorso anno. Il gestore, difatti, ha modificato le soglie roaming per la promozione Giga 50. Invece dei canonici 2 Giga, tutti gli utenti che hanno attivato la migliore ricaricabile di Iliad possono ora beneficiare di 4 Giga.

La correzione definitiva di questo punto debole di Iliad è arrivata però durante quest’anno. Nelle scorse settimane, l’operatore ha previsto una simile modifica anche per la sua seconda promozione, la Giga 40. In ottica di equiparare la ricaricabile con la Giga 50, tutti gli abbonati che hanno a loro disposizione la Giga 40 potranno utilizzare 4 Giga internet dai paesi UE per la navigazione internet. Il cambio nelle condizioni della tariffa riguarda tanto i vecchi abbonati quanto i nuovi che attiveranno a breve una SIM.