Il colosso sud coreano Samsung è ormai rimasto l’unico produttore Android a cercare di competere con l’amatissimo iPad di Apple e negli ultimi giorni sembrerebbe abbia fatto moltissimi progressi.

Qualche giorno fa sono emersi i primi rendering dell’attesissimo Galaxy Tab S7+ e solamente nelle ultime ore abbiamo scoperto la scheda tecnica quasi completa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Tab S7 Plus, la scheda tecnica

Secondo le ultime indiscrezioni riferite da SamMobile, il Galaxy Tab S7 Plus avrà un display da 12.4 pollici, monterà un processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus con supporto al 5G inferiore a 6 GHz. Il processore sarà supportato da 6 od 8 GB di RAM, a seconda che si scelga 128 o 256 GB di spazio di archiviazione. Sul lato software, il tablet verrà fornito con OneUI 2.5 ed Android 10. Sul dispositivo dovrebbe esserci anche un lettore di impronte digitali in-display, anche se non è chiaro dove verrà posizionato.

Contrariamente alle voci di qualche giorno fa che indicavano un alimentatore da 9.800 mAh, SamMobile afferma che la batteria sarà di 10.090 mAh per entrambe le varianti LTE e 5G. Il tablet potrebbe anche supportare la ricarica da 45 W secondo i regolatori danesi e ciò lo renderebbe compatibile con velocità di ricarica più elevate rispetto all’iPad Pro.

Per quanto concerne invece il reparto fotografico, potremmo aspettarci un comparto a doppia fotocamera composto da sensori rispettivamente da 13 e 5 megapixel ed una fotocamera frontale da 8 megapixel. Quest’ultima sarebbe la stessa montata anche sul suo predecessore Galaxy Tab S6. Non ci resta quindi che attendere ancora qualche settimana per scoprire maggiori dettagli.