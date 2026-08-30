Vampira di Pień: falce, lucchetto e rame nella tomba 75 in Polonia

La cosiddetta vampira di Pień continua a essere uno dei ritrovamenti più discussi dell’archeologia funeraria europea, e non certo per il fascino gotico che il soprannome porta con sé. Nella tomba 75 del sito polacco è stata sepolta una giovane donna trattata, dopo la morte, con una serie di accorgimenti che parlano chiaro: un lucchetto chiuso attorno all’alluce, una falce posizionata verso la gola e, con ogni probabilità, un oggetto di rame collocato nella bocca. Tre gesti diversi, tre livelli di precauzione, tutti orientati allo stesso scopo.

Chi ha preparato quella sepoltura non stava semplicemente seguendo un’usanza distratta. Ogni elemento occupa una posizione precisa sul corpo, e la scelta dei punti non sembra casuale: la gola, il piede, la bocca. Sono le zone che nell’immaginario legato ai morti inquieti contano di più, quelle da cui il defunto potrebbe muoversi, parlare, mordere. Il messaggio che emerge dal contesto archeologico è che questa ragazza faceva paura anche da morta, tanto da meritare un trattamento riservato a pochissimi.

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Cosa raccontano la falce, il lucchetto e il rame

La falce appoggiata all’altezza del collo è forse il dettaglio più impressionante della tomba 75. Non è un oggetto lasciato lì come corredo o come strumento di lavoro da portare nell’aldilà: la sua collocazione la trasforma in una barriera fisica, un ostacolo pensato per chi avesse provato ad alzarsi. Un gesto pratico, quasi ingegneristico, dietro una paura profondamente irrazionale.

Il lucchetto all’alluce lavora invece su un altro piano, più simbolico che meccanico. Chiudere un piede significa chiudere il cammino, impedire il ritorno, sigillare il corpo nel luogo in cui è stato deposto. È un’immagine potente proprio per la sua semplicità: un piccolo oggetto di metallo che vale come una serratura sull’intero destino della defunta.

Poi c’è il probabile oggetto di rame ritrovato in corrispondenza della bocca, l’elemento su cui la cautela degli studiosi resta maggiore. Il rame, in questo genere di contesti, viene associato a una funzione protettiva, quasi di neutralizzazione. Anche qui il punto scelto non è indifferente: la bocca è la via da cui, secondo le credenze popolari, il male poteva uscire o entrare di nuovo.

Una sepoltura che cambia il modo di guardare al passato

Il valore della tomba 75 di Pień sta nel fatto che raccoglie insieme più pratiche difensive nello stesso identico contesto. Non un singolo oggetto sospetto, non un’anomalia isolata, ma un insieme coerente di interventi eseguiti sullo stesso corpo. È una combinazione rara, e proprio per questo utile a capire come funzionava concretamente la paura dei revenant nelle comunità che praticavano questi rituali.

C’è anche un aspetto più umano, e forse più scomodo. Dietro la definizione da romanzo di vampira c’è una persona reale, una ragazza che è stata sepolta in modo diverso dagli altri perché qualcosa, nella sua vita o nella sua morte, aveva alimentato il sospetto della comunità. Malattia, diversità, circostanze particolari del decesso: le ipotesi possibili sono diverse, ma il dato archeologico si limita a fotografare il risultato finale, cioè un corpo bloccato in tutti i modi che la cultura del tempo riteneva efficaci.

Le analisi condotte sulla sepoltura continuano a fornire indizi sul modo in cui certe credenze si traducevano in azioni concrete, gesto dopo gesto, sopra il corpo di una giovane donna considerata pericolosa perfino quando non poteva più fare nulla.