A partire da oggi, i possessori di un abbonamento PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente sulla propria console i tre giochi che Sony ha messo a disposizione per il mese di luglio. Esatto, non due ma ben tre titoli gratuiti per questo mese!

In occasione del decimo anniversario di PlayStation Plus, infatti, il colosso nipponico ha deciso di regalare ai giocatori tre nuovi giochi ed un tema esclusivo. Oltre ciò, i festeggiamenti hanno incluso anche un week-end di prova gratuita di PlayStation Plus, per cui gli utenti che non ne sono ancora in possesso hanno avuto modo di beneficiare di tutti i vantaggi offerti da questo servizio e accedendo alla modalità multi-giocatore Online.

PlayStation, da oggi è possibile scaricare i giochi gratis di luglio

Ma quali sono i giochi che sarà possibile scaricare gratuitamente a partire dalla giornata di oggi? Anzitutto, NBA 2K20, il videogioco di pallacanestro che permette di utilizzare squadre e giocatori reali o personalizzati. In secondo luogo, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, che oltre al gioco base, include anche altri contenuti extra come il DLC Legami di Sangue, la modalità Stoicismo co-op Online, il livello Sopravvivenza Estrema per la campagna principale ed i contenuti del Season Pass Baba Jaga, tra cui il tempio della strega, la modalità Stoicismo e Il risveglio della fredda oscurità. Infine, Erica, un thriller interattivo in cui le proprie scelte influenzeranno l’intera trama ed il finale del gioco. Quest’ultimo è stato inserito alla Instant Game Collection. Sarà possibile scaricare i tre titoli fino al prossimo 3 agosto.