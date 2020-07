Netflix è senz’ombra di dubbio la piattaforma streaming più amata dagli utenti di tutto il mondo. Il catalogo è sempre in continuo aggiornamento ed è pieno zeppo di serie TV, film e documentari estremamente interessanti. Nel periodo che abbiamo appena superato di lockdown, c’è stato un vero e proprio record di ascolti per numerose serie essendo che molte persone erano costrette a rimanere a casa. Come accennato prima, sono davvero numerose le serie TV presenti sulla piattaforma, ma ce ne sono alcune che sono amate più di altre, tra queste abbiamo Sex Education, After Life e Peaky Blinders. Andiamo a vedere nel dettaglio le novità che riguardano le suddette serie TV.

Sex Education, After Life, Peaky Blinders: in arrivo su Netflix delle novità

Iniziamo la carrellata di news con Sex Education: paradossalmente, la novità in merito a questa serie è che non ci sono vere e proprie novità. I fans della serie attendono la nuova stagione con ansia, tuttavia né Netflix né gli autori della serie sembrano intenzionati a voler rivelare qualche informazione in più.

La dark comedy After Life sembra che abbia davvero sorpreso tutti e il suo futuro sembra essere luminoso. La seconda stagione è da poco approdata sulla piattaforma e per la gioia di numerosi utenti, la produzione ha in programma di rinnovare la serie per una terza stagione.

Infine, terminiamo con le novità parlando di Peaky Blinders. La serie TV ambientata in Inghilterra, a Birmingham, sembra aver coinvolto un numero davvero consistente di utenti. A causa dell’emergenza sanitaria, le riprese della serie sono inevitabilmente tardate. Fortunatamente però, ora sembra che tutto stia cominciando a funzionare nuovamente e la sesta stagione tanto attesa arriverà a breve.