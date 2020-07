Il successo di GTA V e di conseguenza anche di GTA Online è destinato a proseguire ancora a lungo. Rockstar Games ha veramente trovato la gallina dalle uova d’oro e non è assolutamente disposta a lasciarsela sfuggire.

Il recente annuncio della disponibilità di GTA V e di GTA Online anche su console next-gen ha risvegliato l’entusiasmo degli utenti. Infatti, la modalità online arriverà in versione gratuita e standalone sulle nuove console. Si avrà un’esclusiva temporale su PlayStation 5 e in seguito anche gli utenti Xbox Series X potranno giocare al titolo.

Tuttavia, proprio per celebrare questa esclusiva, Sony e Rockstar Games hanno dato il via ad una iniziativa che farà felici tutti gli utenti PlayStation. A partire dal mese di luglio, gli utenti PS4 che giocheranno a GTA Online saranno ricompensati con 1 milione di GTA$. Inoltre, questo premio sarà conferito per tutti i mesi che ci separano al lancio di GTA Online su PlayStation 5.

Rockstar Games vuole coccolare i giocatori di GTA Online

PS Plus members who play GTA Online on PS4 any time through July will get GTA$1,000,000 deposited within 72 hours into their in-game Maze Bank account.



This offer renews every month until GTA Online launches on #PS5 in 2021. Paid PS Plus subscription required. pic.twitter.com/WkmB1eNS0O — PlayStation (@PlayStation) July 2, 2020

L’annuncio di questa collaborazione è arrivato durante l’ultimo evento targato Sony, ma adesso c’è la conferma ufficiale. Come si può leggere ne Tweet pubblicato dall’account ufficiale di PlayStation, gli unici requisiti per ricevere il bonus sono due. Giocare almeno una volta durante il mese ed essere in possesso di un account PS Plus.

Nel tweet inoltre si legge che il debutto di GTA Online è previsto nel 2021. Al momento non c’è una data precisa, quindi non è chiaro quanto durerà questa promozione. Tuttavia, considerando un lancio a gennaio, gli utenti potranno raccogliere come minimo 6 milioni di GTA$ nei prossimi mesi. Ovviamente, se il debutto dovesse ritardare, gli utenti non potranno che gioirne.