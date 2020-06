Durante il periodo di lockdown dovuto al Coronavirus ci sono stati dei ribassi per quanto riguarda le bollette di luce e gas. Tuttavia, nel corso dei prossimi mesi e nello specifico a luglio le bollette in questione subiranno dei cambiamenti. Nello specifico, le bollette della luce subiranno un aumento, mentre quelle del gas subiranno nuovamente un ribasso.

Dal 1 luglio ci sarà un aumento della bolletta della luce e un ribasso di quella del gas

L’Autorità per l’energia e l’ambiente (nota anche come ARERA) ha da poco dichiarato che a partire dal mese di luglio 2020 ci saranno dei rincari delle bollette della luce. Assisteremo in particolare ad un aumento pari al 3,3% rispetto al costo attuale. Stando a quanto dichiarato da ARERA, questi rincari sarebbero dovuti ai costi per il funzionamento del sistema, cioè ai costi di dispacciamento. Nonostante questo, tra ottobre 2019 e settembre 2020 ARERA ha riscontrato che ci sarà una diminuzione della spesa media delle famiglie di circa il 12,2%, il che equivarrebbe a un risparmio di circa 69 euro.

Per quanto riguarda le bollette del gas, invece, è prevista una ulteriore diminuzione per il prossimo mese. Il costo del gas, infatti, dovrebbe scendere di circa il 6.7% rispetto al costo attuale. Sempre secondo quanto dichiarato dall’Autorità per l’energia e l’ambiente, il costo complessivo del gas per famiglia tra ottobre 2019 e settembre 2020 subirà una diminuzione pari a 12,4%, cioè pari ad un risparmio di circa 143 euro.

Vi ricordiamo comunque che il Governo Italiano ha da poco introdotto un bonus dedicato a tutte le famiglie in difficoltà con le bollette (ma con un ISEE inferiore a 8265,00 Euro annui). Questo bonus varierà da 100 euro a 700 euro, in base alla situazione economica della famiglia che richiederà questo bonus.