Spotify, proprio come Netflix, è diventata negli ultimi tempi la piattaforma di streaming musicale più utilizzata al mondo. Ad oggi, infatti, il colosso digitale Svedese conta più di 100 milioni di utenti abbonati al servizio che, ogni mese, sostengono una spesa minima per godere del catalogo musicale online più completo di sempre. Ad oggi, però, è possibile accedere alle funzionalità Premium di Spotify in maniera del tutto gratuita sfruttando una particolare promozione.

Per ottenere gratuitamente i vantaggi di Spotify Premium, però, dovrete possedere un account sul quale non è mai stato sottoscritto un abbonamento. In tal modo, quindi, potrete richiedere ben 3 mesi di Spotify Premium Family al costo di 0 euro anziché 45 euro. Fate attenzione però poiché la promo si avvicina alla scadenza, prevista per il 30 Giugno 2020

Spotify Premium: tre mesi gratuiti per i nuovi clienti

Se siete nuovi utenti di Spotify, quindi, dovrete scaricare l’applicazione dal Google Play Store oppure dall’App Store di iOS. A questo punto, effettuato il primo accesso, l’app vi offrirà, in maniera automatica, la possibilità di ottenere 3 mesi di Premium gratis. Se cosi non fosse, però, vi consigliamo di effettuare l’accesso attraverso il seguente link. A questo punto, quindi, bisognerà inserire i propri dati personali ed una carta di credito, o prepagata, valida.

Dopo aver terminato il periodo di prova, però, Spotify Premium tornerà ad essere nuovamente a pagamento. Per questo motivo, quindi, dovrete fare attenzione e ricordarvi di disattivare il rinnovo automatico, qualora non vorreste continuare con la sottoscrizione.

Ricordiamo infine che, una volta in possesso del pacchetto Spotify Premium Family, sarà possibile condividere i vantaggi della sottoscrizioni con altri sei membri della famiglia. Cosi facendo, quindi, si potrà creare una playlist comune nella quale potranno essere inseriti tutti i brani ascoltati con amici e familiari.