La piattaforma di contenuti in streaming Netflix, come ogni mese, anche a luglio 2020 lancerà dei contenuti molto attesi arricchendo ancora di più il proprio catalogo.

Anche se la quarantena è giunta agli sgoccioli per molte zone mondiali, Netflix non smette di sorprendere i suoi abbonati, proponendo mensilmente nuovi contenuti spesso originali, scopriamone qualcuno in anteprima.

Netflix: ecco alcuni contenuti previsti per luglio 2020

Il 1° luglio 2020 arriveranno i film Bad Boys II, Dream House, Geronimo, Il colore del Crimine, In Punizione, Le 12 fatiche di Asterix e moltissimi altri. Geronimo racconta della terribile lotta territoriale che scatena una violenta carneficina. Un uomo prova a riconquistare il potere e riscrivere la storia. Il colore del Crimine racconta invece di una vittima bianca, un sospetto nero e un detective tra due fuochi, sicuramente “in tema” con quello che sta succedendo attualmente nel mondo e soprattutto in America.

Passiamo alle serie TV originali Netflix che vedremo nel corso del mese prossimo. Partiamo dalla quinta stagione di Le Ragazze del Centralino e proseguiamo con la prima stagione di Warrior Nun, Ju-On: Origins e tra tutte le altre spicca la quarta stagione di The Protector. Quest’ultima racconta del giovane Hakan, commerciante il cui mondo è sconvolto quando scopre di avere un legame con un ordine antico e segreto incaricato di proteggere Istanbul e ottiene poteri mistici attraverso tre oggetti magici.

Restiamo sempre in tema di contenuti originali ma in questo caso parleremo dei film, il 1° luglio arriverà Sotto il Sole di Riccione, mentre il 3 ed il 10 luglio sbarcheranno rispettivamente Desperados e The Old Guard. Infine, verso la fine del mese, potremo gustarci Offerta alla tormenta.