FIFA 21 è già prenotabile su Amazon ad un pezzo decisamente inferiore al listino originario, gli utenti si ritrovano a poter risparmiare, senza però sapere effettivamente come sarà il gioco, tranne che per l’ultimo trailer pubblicato direttamente da Electronic Arts.

Ogni anno gli utenti sono in fermento, in concomitanza con i mesi estivi si inizia a discutere dell’ormai imminente presentazione della nuova versione di uno dei titoli più apprezzati di sempre. In un anno così importante, concernente l’ormai certo lancio di PS5 ed eventualmente di una nuova Xbox, la prima cosa da sapere riguarda la retrocompatibilità del gioco, sarà infatti perfettamente giocabile anche sulle nuove “vecchie” console di casa Sony e Microsoft.

FIFA 21: quando esce e cosa cambia

Dal trailer pubblicato nell’ultimo periodo si possono già intravedere alcuni piccoli cambiamenti rispetto al passato, prima di tutto FIFA 21 sarà dotato di un comparto grafico straordinario e sicuramente migliore di quanto abbiamo visto fino ad ora.

I volti dei personaggi saranno estremamente dettagliati, con un’attenzione particolare all’ambiente che circonda il rettangolo di gioco, il pubblico farà coreografie, canterà cori da stadio e apparirà molto più realistico. Il gameplay dovrebbe restare invariato, anche se comunque si pensa verrà leggermente migliorato.

Le modalità di gioco saranno sempre le stesse, con pochissime differenze, proprio per non andare a minare l’esperienza che l’utente si aspetta di godere nel momento in cui acquista FIFA 21.

Il rilascio ufficiale è previsto il 6 Ottobre 2020, ma se interessati lo potete già prenotare in versione speciale su Amazon al prezzo di 99 euro (qui trovate il link).