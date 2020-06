La diffusione del trailer con cui EA Sports ha finalmente svelato l’aspetto dei titoli di punta ossia Madden e FIFA 21 ha rilasciato nell’aria una eccitazione non contenibile e che molti utenti hanno accolto con grande fervore. Recitante lo slogan “Feel Next Level“, il titolo calcistico permetterà agli utenti più affezionati di vivere un esperienza più unica che mai, arricchita di dettagli mai visti prima e gameplay entusiasmanti. Confermato come gioco retrocompatibile e cioè disponibile anche per le prossime “vecchie versioni” di PlayStation, Xbox One e computer, lo stesso sarà ovviamente giocabile anche sulle novità del 2020 ossia PlayStation 5 e Xbox Series X.

FIFA 21: le novità sul titolo in uscita e le date a cui fare riferimento se lo si aspetta

Il trailer rilasciato qualche giorno fa fornisce quella che è la prova che la parte grafica di FIFA 21 sarà più eccezionale che mai: fornendo ai giocatori, infatti, la possibilità di osservare i volti dettagliati, atmosfere degne di veri stadi e cori cantati ad alta voce, il gameplay potrà dirsi rivoluzionato sotto questo punto di vista.

Per quanto concerne invece il comparto tecnico del titolo, purtroppo attualmente i dettagli sono molti pochi poiché sarà necessario aspettare almeno la fine di agosto per ricevere novità sulle modalità Carriera, Ultimate Team, Volta e PRO Club.

Novità sono poi state svelate in merito all’uscita effettiva del gioco. Secondo quanto si dà per assodato, dunque, il 9 ottobre FIFA 21 diventerà disponibile per Playstation 4, Xbox One e PC in quelle che saranno tre versioni differenti a prezzi altresì diversi.