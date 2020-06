Negli ultimi mesi, a causa dell’improvvisa emergenza Coronavirus, milioni di persone in tutto il mondo sono state costrette a restare nelle proprie abitazioni. Come c’era da aspettarsi, quindi, Netflix è diventata la piattaforma online a cui tutti si sono aggrappati, tant’è che il colosso Americano ha deciso di diminuire la qualità dello streaming per non saturare la banda.

Di recente, quindi, molteplici serie TV originali hanno battuto ogni record, guadagnando in poco tempo milioni di nuovi fan in tutto il mondo. Fra i titoli maggiormente apprezzati degli ultimi mesi, quindi, troviamo Stranger Things, Tredici e You. Scopriamo di seguito tutte le novità sulle stagioni in arrivo.