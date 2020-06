Le serie televisive di Netflix continuano a riscuotere un successo incredibile, ma ormai i fan non aspettano altro di scoprire le nuove vicende di alcuni personaggi come, ad esempio, quelle di Stranger Things e You. Già da diverse settimane gli utenti che usufruiscono del servizio di Netflix hanno potuto vedere finalmente la quarta e ultima stagione della serie televisiva Tredici, una fiction molto amata soprattutto perché affronta delle tematiche importanti. La storia si è ormai conclusa e molti fan hanno apprezzato notevolmente il finale dei personaggi.

Stranger Things e You stanno per tornare su Netflix: ecco quali sono gli aggiornamenti

L’arrivo del Coronavirus ha spiazzato anche il mondo cinematografico e ha interrotto le riprese della quarta stagione di Stranger Things, una fiction molto apprezzata da ragazzi e adulti grazie alla trama molto particolare. Ad oggi le riprese continuano ad essere ferme e secondo alcune notizie in rete la data d’uscita potrebbe essere rimandata soprattutto perché è una serie televisiva con tantissimi effetti speciali, dunque, è necessario molto lavoro.

Anche You ha in programma una terza stagione anche se, purtroppo per i fan, è l’ultima per la serie. Tratta dall’omonimo romanzo thriller psicologico ha riscosso un successo incredibile soprattutto perché ad interpretare il protagonista è l’attore Penn Badgley, conosciuto perché ha interpretato il ruolo di Dan Humphrey in Gossip Girl. Per quanto riguarda le riprese, purtroppo, non ci sono ancora notizie ufficiali in merito.

Non resta che aspettare ulteriori informazioni da Netflix o dalle varie case di produzioni per scoprire l’andamento delle riprese e le possibili date d’uscita.