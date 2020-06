L’operatore altoatesino Hoila!, che finora ha offerto il servizio di rete mobile come virtuale ATR “locale” con il marchio Sija Mobile, entrerà molto presto nel mercato della Rete Fissa a livello locale con una nuova offerta.

Il lancio del sito dedicato al nuovo segmento di connettività di Sija è avvenuto ieri, 16 Giugno 2020, e riguarda, per il momento, solo le zone coperte in Alto Adige.

Sija Mobile è sbarcato nel mercato della Rete Fissa

Secondo quanto comunicato, Sija Fiber utilizzerà la rete del suo partner Telmekom, operatore B2B di Lana (BZ), che permetterà così a Sija di offrire ai propri clienti consumer connettività in Fibra FTTH, con una presenza, secondo l’operatore, del 90% in Alto Adige di edifici predisposti alla linea Fiber To The Home. L’operatore ha l’obiettivo di raggiungere 24 mila clienti nel giro dei prossimi 3 anni.

L’offerta presentata ieri si chiama Sija Fiber e comprenderà una linea in Fibra FTTH con velocità massima fino a 500 Mbps in download e fino a 100 Mbps in upload, 300 minuti di chiamate VoIP incluse in Italia e in più modem AVM Fritz!Box 5490 opzionale. Il prezzo mensile sarà di 39 euro. Sarà anche inclusa gratuitamente una SIM Sija Mobile con 300 minuti verso tutti, 10 SMS verso tutti e 2 GB di traffico internet.

Vi ricordo che Sija è un marchio del gruppo Hoila!, società di telefonia locale che si rivolge principalmente alla popolazione bilingue della Provincia Autonoma di Bolzano, in Alto Adige (Südtirol). Non possiamo però escludere che nei prossimi anni possa arrivare anche nel resto d’Italia. Visitate il suo sito ufficiale per scoprire maggiori dettagli.