I fan dei programmi in streaming, di cui Netflix è ormai la principale azienda distributrice, hanno sempre molte domande alcuni degli show che più amano e seguono sulla grande piattaforma californiana. La ragione del successo di Netflix, è probabilmente dovuta alla grande varietà di prodotti esistenti, che si sposano benissimo con la miriade di tipologie di pubblico diverso. Tra i programmi di quei volti fan si domandano le sorti abbiamo Black Mirror, Élite, Suburra e Riverdale. Ecco tutte le notizie di cui siamo a conoscenza.

Black Mirror, Élite, Suburra e Riverdale, cosa sappiamo sulle prossime stagioni

Per tutti i fan che hanno amato Black Mirror dal primo episodio, fino ad ora , la seguente potrebbe essere una cattiva notizia. Pare infatti che una sesta stagione, non solo non sia stata confermata, ma non sia neanche all’orizzonte. Gli autori infatti, non escludono che prima o poi ne venga girata una, ma al momento attuale sostengono di avere altre priorità e il desiderio di dedicarsi ad altri show.

Élite invece, ha completato il suo ciclo narrativo con la terza stagione. Ciò non toglie, che il successo ottenuto ha condotto gli showrunner a decidere di scrivere una quarta stagione che darà inizio nuova trama, con nuovi personaggi ma stessa ambientazione.

Suburra invece, ha avuto un successo immenso e sta per pubblicare su Netflix la sua terza e conclusiva stagione. Alcuni ritardi causati dall’emergenza sanitaria, stanno rallentando i tempi di produzione. Tuttavia, le riprese erano fortunatamente terminate prima della pandemia. Non conosciamo la data di uscita nella stagione 3, ma supponiamo che ormai manchi davvero poco.

Riverdale vanta già ben quattro stagioni. Benché la quinta sia stata già confermata, a causa dell’emergenza sanitaria, non si sa quando sarà possibile iniziare con la produzione. Pertanto i tempi potrebbero essere più lenti del solito. D’altra parte la quarta stagione è andata in onda solo poche settimane prima della fine del 2019.