La piattaforma di streaming video californiana che tutti conosciamo, Netflix, e indubbiamente quella di maggior successo a livello globale. Aiutato moltissima gente a distrarsi durante la quarantena e a non pensare al peggio. Ha anche aiutato molte persone a far scorrere più velocemente le giornate, soprattutto tutti coloro che non lavoravano.

Ora che il mondo è ripartito che normale ognuno sta ritornando alle proprie attività, e anche il momento di cast e crew di varie serie televisive di riprendere il proprio lavoro. Tuttavia non tutte le serie hanno ricevuto attualmente l’autorizzazione ricominciare le riprese, perché alcune invece lo abbiano fatto. Oggi mi aggiorniamo quindi, tutte le novità relative a Élite, Riverdale, Suburra e Black Mirror.

Élite, Riverdale, Suburra e Black Mirror, quali sono le novità post Covid-19

Per quanto riguarda Élite, questa serie tendra ma di produzione spagnola, ha concluso il suo ciclo narrativo con la terza stagione, sbarcata su Netflix da non molto tempo punta ad ogni modo una quarta stagione si farà, e vedrai nuovi protagonisti punta non sono state tuttavia, ancora autorizzate le riprese.

Anche per Riverdale si suppone che arrivi una quinta stagione, la quale non è stata ancora girata. la stagione 4 è andata in onda su Netflix poco prima della fine dell’anno scorso.

Suburra invece aveva già terminato le sue riprese prima della fine del coronavirus punta purtroppo a causa dell’emergenza il lavoro di squadra è profondamente rallentato, pertanto non si sa ancora quando potrà riprendere realmente.

Black Mirror invece, è un’altra storia. Perché tutti dessero per scontato di vedere presto una sesta stagione, l’autore ha confessato di non avere voglia di farla proprio in questo momento, me di volersi dedicare ad altri progetti. Per questa ragione attualmente non abbiamo nessuna notizia su un’eventuale sesta stagione.