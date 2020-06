Dopo lunghi mesi di pausa il mondo cinematografico sembra rialzarsi lentamente e anche Netflix finalmente annuncia le prossime uscite perché After Life, Peaky Blinders e Sex Education hanno confermato delle nuove stagioni. Gli abbonati di Netflix hanno apprezzato notevolmente queste fiction britanniche dalle trame particolare, bravura dei personaggi e le tematiche trattate.

Netflix aspetta l’arrivo delle nuove stagioni di Peaky Blinders, Sex Education e After Life

Peaky Blinders e Sex Education hanno confermato rispettivamente la sesta e la terza stagione già da diverso tempo iniziando anche le riprese per lanciare i nuovi episodi sulla piattaforma nel minor tempo possibile. Purtroppo, però, le cose non sono andate nel verso giusto visto l’arrivo del Covid-19 che ha costretto le produzioni cinematografiche aa sospendere tutti i lavori per la sicurezza di tutto il cast e l’equipe.

Per quanto riguarda Peaky Blinders le riprese sono iniziate in totale sicurezza dopo una sanificazione iniziale e quelle a fine giornata così da permettere al cast e all’equipe di lavorare in sicurezza. A quanto pare, la sesta stagione della serie televisiva britannica potrebbe rispettare i tempi previsti salvo eventuali imprevisti come, ad esempio, un secondo lockdown.

Anche Sex Education dovrebbe riprendere i lavori, ma ancora non si conoscono i dettagli. Non si hanno notizie neanche sulla possibile data d’uscita. Per quanto riguarda After Life, invece, i fan hanno aspettato con ansia la conferma della terza stagione che Netflix ha recentemente annunciato. Le riprese non sono ancora iniziate, ma potrebbero iniziare nelle prossime settimane così da lanciare i nuovi episodi nel minor tempo possibile.