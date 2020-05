Huawei: aggiornamento EMUI 10.1 ed EMUI 11, le liste degli smartphone

Huawei è il colosso da battere per quanto riguarda la telefonia mobile ormai da diversi anni. Tutti i suoi smartphone sono stati venduti in ogni parte del mondo, anche se ora la diatriba con il governo americano avrebbe visto una conseguente diminuzione proprio nelle vendite. Nonostante tutto ciò l’azienda cinese continua ad andare avanti, ed infatti l’ultima interfaccia basata proprio su Android è in via di distribuzione.

La EMUI 10.1 è in arrivo per tutti coloro che non l’hanno ancora ricevuta ma la tensione sarebbe stata dirottata sulla prossima versione: la EMUI 11.

Huawei: la EMUI 11 arriverà a settembre ma c’è già una lista, ecco gli smartphone designati anche per la EMUI 10.1

Mate 30 Pro,

Mate 30,

Mate 30 RS Porsche Edition,

Mate 20,

Mate 20 Pro,

Mate 20 X,

Mate 20X 5G,

Mate 20 Porsche Edition,

Mate X,

P40,

P40 Pro,

P40 Pro+,

P30,

P30 Pro,

Nova 6,

Nova 6 5G,

Nova 5T,

Nova 5 Pro,

Nova 5Z,

Nova 5i,

Nova 5i Pro.

EMUI 10.1