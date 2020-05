CoopVoce scopre la sua carta vincente: ecco la ChiamaTutti TOP 50

Come CoopVoce molti altri gestori hanno rischiato di finire nel dimenticatoio o magari ci sono finiti per davvero. Questa era la trafila a cui era destinato il provider virtuale, il quale poi fortunatamente ha cambiato strategia ed ha ripreso a mirare sempre più in alto. Ora come ora infatti il gestore di casa Coop punta a diventare un vero e proprio leader nel suo ambito, quello dei gestori virtuali.

Dopo aver lanciato diverse offerte molto seguite durante gli ultimi mesi, sembrerebbe che la sua attitudine non sia per nulla cambiata. Sul sito ufficiale infatti è disponibile la nuova offerta, la quale non fa altro che dare continuità alla celebre linea ChiamaTutti. Questa ha stupito davvero chiunque, mettendo le persone in condizione di voler sottoscrivere almeno una delle promozioni contenute al suo interno.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 50 include davvero tutto e costa pochissimo ogni mese

Il nome della nuova promo che tutti stanno seguendo è ChiamaTutti TOP 50, offerta che di sicuro non lascerà l’amaro in bocca visti i suoi contenuti. Stiamo parlando di una soluzione che CoopVoce ha pensato proprio per offrire il massimo a qualsiasi utente che abbia intenzione di cambiare gestore.

L’offerta infatti al suo interno include i migliori contenuti: ci sono minuti senza limiti per telefonare chiunque, 1000 SMS verso tutti i numeri ma soprattutto 50 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo corrisponde a soli 10 € al mese per sempre senza alcun tipo di cambiamento futuro e l’offerta può essere sottoscritta anche da coloro che sono già clienti CoopVoce.