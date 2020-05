CoopVoce: promo da 50GB a prezzo mai visto, ci sono anche minuti ed SMS

Tra i migliori nel loro campo, ovvero quello dei gestori virtuali, figurano provider che in molti hanno imparato piano piano a conoscere. CoopVoce è uno di questi e soprattutto quelli che ha avuto la crescita più esponenziale di tutti.

Il nostro provider che diversi anni fa proprio non riusciva a trovare il suo posto nel mondo, attualmente domina senza particolari problematiche. Gli utenti evitavano le sue offerte a causa dei pochi contenuti, nonostante i prezzi fossero davvero allettanti. Oggi però la situazione è molto diversa, visto che CoopVoce ha modificato completamente la sua strategia. Questa è diventata forse l’arma in più, visto che è stata pensata e ragionata da Coop in più fasi. Ora tutte le offerte hanno diversi contenuti interessanti, i quali non lasciano mai a bocca asciutta l’utente finale. La diretta testimonianza consiste proprio nell’ultima soluzione proposta sul sito ufficiale dell’azienda.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 50 è una delle migliori, al suo interno trovate tutti i contenuti

Nessuno credeva che CoopVoce potessi avere una crescita del genere visti i primi risultati riportati. Ora come ora però la situazione è fortunatamente diversa per l’azienda, la quale riesce a dominare senza problemi nel suo ambito.

La nuova ChiamaTutti TOP 50 ha reso CoopVoce il miglior provider tra i virtuali, visti soprattutto i contenuti. All’interno dell’offerta sono infatti disponibili minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti ed infine anche 50 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo della promozione consiste in soli 10 € al mese per sempre e la possono sottoscrivere anche i già clienti.