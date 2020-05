WhatsApp è diventata l’applicazione più famosa al mondo non solo per la messaggistica, ma anche in quanto portatrice di innovazione. Mai prima di allora si era vista una piattaforma in grado di offrire messaggi gratuiti e basati solo sulla promozione sottoscritta con un operatore telefonico.

Questa novità ha fatto epoca, facendo venir fuori anche tanti rivali che però non possono assolutamente compararsi al social di Zuckerberg. WhatsApp ma infatti oltre 2,1 miliardi di utenti in giro per il mondo, e questi sarebbero tutti felici di poter utilizzare le sue funzioni. Proprio le funzioni sono aumentate col passare del tempo e con l’arrivo dei nuovi aggiornamenti, i quali sono diventati sempre più interessanti. Una grande attività da parte di WhatsApp è stata anche quella volta alla cancellazione delle tante applicazioni utili per spiare le chat altrui. Questo fenomeno infatti sembra esser stato debellato ormai da qualche tempo, anche se qualcuno con diverse segnalazioni avrebbe messo in mostra un possibile problema.

WhatsApp, la nuova applicazione consente di spiare in maniera legale tutti gli utenti che volete

Molte persone hanno segnalato l’arrivo di una nuova applicazione, la quale permetterebbe di capire quali sono stati gli ultimi movimenti di un qualsiasi utente. Whats Tracker tiene infatti traccia di entrate ed uscite su WhatsApp da parte di una persona che scegliete di monitorare.

Riuscirete infatti ad avere un orario preciso in merito a queste informazioni grazie ad una notifica istantanea. Il tutto è legale e gratuito, per cui coloro che scaricano l’applicazione, almeno per adesso, non corrono rischi con la legge.