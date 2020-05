Possiamo definire il mercato degli smartphone pieghevoli come un mercato di nicchia. Infatti, i produttori vendono i propri device a prezzi molti alti, giustificati dalla tecnologia ancora nuova che si utilizza. Tuttavia Huawei e Samsung stanno spingendo ulteriormente sulla ricerca e sviluppo di questi device, confermando il potenziale intrinseco dei foldable.

Man mano che la tecnologia diventerà più matura, i costi di sviluppo e realizzazione si abbasseranno. Questo permetterà di realizzare smartphone pieghevoli a basso costo. Proprio Samsung punta ad essere la prima azienda a poter vantare nel proprio listino un Galaxy Fold economico.

Al momento la notizia non è altro che un rumor ma, come spesso in questi casi, potrebbe esserci un fondamento di verità. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato Max Weinbach tramite il proprio profilo Twitter. Nel cinguettio si può leggere che Samsung potrebbe star lavorando ad un Galaxy Fold da mettere sul mercato a circa 1100 dollari. Considerando che il primo pieghevole dell’azienda al debutto costava all’incirca 2000 dollari, si tratta di un bel taglio di prezzo.

There's a rumor, and keep in mind this is a rumor, Samsung will be releasing a Galaxy Fold e for $1100.



They are also working releasing 3 folds. Two with plastic, one with UTG. Could explain the Winner2 vs Champ codenames.