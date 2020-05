In queste ore Qualcomm Technologies ha ufficializzato l’arrivo del SoC Snapdragon 768G, successore della piattaforma Snapdragon 765G. Questo System on a Chip è stato anticipato dal lancio del Redmi K30 5G Speed Edition ma non c’era ancora l’ufficialità da parte del Chipmaker che adesso è arrivata.

Qualcomm indica lo Snapdragon 768G come un’architettura pensata per aumentare ulteriormente l’asticella delle performance degli smartphone moderni. Grazie al supporto alle reti 5G non ci saranno problemi di connessione con la tecnologia del domani. Inoltre, il SoC è pensato per le sempre crescenti necessità di intrattenimento e per il mondo del gaming, grazie al supporto dell’IA dedicata.