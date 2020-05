Il volantino Esselunga sorprende tutti con una nuova lunga schiera di sconti e di offerte da non perdere assolutamente, proprio nell’idea di riuscire ad acquistare grandi prodotti, senza dover rinunciare alla qualità generale dei modelli effettivamente scelti.

La campagna promozionale che possiamo trovare attualmente disponibile in ogni punto vendita sul territorio, prevede infatti la possibilità di mettere le mani su una accoppiata di sconti davvero molto interessanti. Prima di raccontarveli, è bene sottolineare la disponibilità degli stessi esclusivamente nei punti vendita fisici, in nessun modo il consumatore potrà accedervi direttamente dal sito ufficiale dell’azienda stessa.

Volantino Esselunga: le offerte sono tra le migliori del periodo

La prima offerta di cui vi parliamo riguarda uno degli smartphone più desiderati del 2019, il Samsung Galaxy S10. Sebbene a tutti gli effetti sia stato lanciato sul mercato il nuovo modello, il buon vecchio S10 può ancora essere considerato un best buy, data la presenza comunque di una scheda tecnica di tutto rispetto, e più che accettabile per i 599 euro necessari per il suo acquisto.

Volendo invece virare su una categoria differente, l’attenzione cade sul TV Led United da 24 pollici, in questo caso l’utente si ritrova a poter acquistare un televisore naturalmente di fascia medio bassa, ma compatibile con il nuovo standard di connessione DVB T2. La spesa necessaria per il suo acquisto corrisponde esattamente a soli 89 euro.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Esselunga discusso nel nostro articolo, consigliamo di recarsi in negozio entro e non oltre il 13 maggio.