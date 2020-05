Nuovo spettacolare volantino Unieuro in arrivo per gli utenti, al suo interno si trova una lunga serie di offerte e di prezzi decisamente invitanti tra cui scegliere per cercare ovviamente di spendere il meno possibile, pur comunque pensando di mettere le mani su grandi prodotti.

Il volantino corrente risulta essere attivo, come suo solito, sia nei punti vendita (controllate gli orari di apertura, in quanto non tutti potrebbero essere aperti) che sul sito ufficiale dell’azienda. Gli ordini effettuati sfruttando l’e-commerce, va ricordato, prevedono la spedizione gratuita per una spesa superiore ai 49 euro; restando entro la suddetta fascia di prezzo, il consumatore dovrà versare un piccolo contributo per richiedere la consegna a domicilio.

Volantino Unieuro: tutti questi prezzi sono molto invitanti

L’idea del volantino Unieuro non si discosta da quanto siamo solitamente abituati a vedere, l’azienda cerca di lanciare i prezzi più bassi possibili, senza rinunciare alla qualità. Gli smartphone in promozione sono Galaxy S20 a 829 euro (con Google Home Mini gratis), Huawei P30 Pro a 599 euro, Motorola One Zoom a 299 euro, Huawei P40 Lite a 269 euro, Galaxy A30s a 199 euro, Oppo A9 2020 a 189 euro, LG K50S a 159 euro, Motorola E6 plus a 129 euro, Asus ZenFone Max Pro a 149 euro e Wiko Y60 a 89 euro.

Naturalmente risultano essere inclusi anche altri prodotti e categorie merceologiche, per conoscere da vicino l’intera campagna promozionale potete pensare di aprire le pagine inserite nell’articolo. Gli acquisti, come detto, sono effettuabili sia online che nei punti vendita.