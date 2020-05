CoopVoce: gli utenti sono felicissimi, la ChiamaTutti TOP offre 50GB

Come tanti gestori che prima di risalire avevano toccato quasi il fondo, anche CoopVoce ha trovato finalmente la sua dimensione ideale. Questo provider, che tanti utenti avevano nominato come uno dei peggiori per via del rapporto quantità-prezzo, ora si sta prendendo grandi soddisfazioni.

L’obiettivo è quello di avvicinarsi quanto più possibile ai veri e propri mostri sacri della telefonia italiana. In realtà non si tratta poi di un’utopia, visto che il provider di casa Coop, sta riuscendo a lanciare tante offerte molto interessanti per il pubblico. Sono infatti tantissime le persone che avrebbero trovato interessante l’ultima promozione offerta sul sito ufficiale. Si tratta dell’ultima della solita linea ChiamaTutti, la quale è in continuo aggiornamento.

CoopVoce: arriva la nuova ChiamaTutti TOP 50 con tutto incluso nel prezzo che è di soli 10 euro al mese

Una delle offerte migliori lanciate da CoopVoce è sicuramente la nuova ChiamaTutti TOP 50 che in tanti hanno già sottoscritto settimane addietro. Ora come ora tutti sanno di poter avere a che fare con un gestore che può offrirà qualità, quantità e convenienza, visto anche il prezzo disponibile.

Per soli 10 € ogni mese le persone potranno avere un’offerta che non manca in nessun contenuto. All’interno della promo ci sono infatti minuti senza limiti per telefonare a tutti i numeri di qualsiasi gestore sia in Italia che in Europa. Seguono poi 1000 SMS da inviare a tutti in ogni momento con anche 50 giga di traffico dati in 4G per la navigazione. A sottoscrivere l’offerta possono essere anche gli utenti già clienti dell’azienda.