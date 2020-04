Anche Enel Energia, nota multinazionale specializzata in fornitura di energia elettrica, cerca di dare il suo contributo a tutti i suoi clienti visto la situazione attuale causata dal Covid -19. Per tutti non è affatto facile e rimanere a casa per evitare la diffusione del virus potrebbe, in alcuni casi, aumentare i costi delle bollette.

Rimanere nelle propria casa senza far nulla potrebbe essere difficile e proprio per questo motivo che i consumi della corrente elettrica e del gas aumentano notevolmente sperimentando nuovi piatti culinari, guardando un film sul pc o in tv, approfittare del tempo libero per fare lavori in casa o utilizzando la corrente elettrica per utilizzare gli attrezzi sportivi elettrici. Insomma, Enel Energia notando un aumento dei consumi ha preferito offrire nel suo piccolo un aiuto a tutti i suoi clienti. Ecco di cosa si tratta.

Enel Energia offre il suo contributo ai consumatori: ecco le sue iniziative

“Ci sono momenti in cui abbiamo bisogno di più energia. Tutti noi abbiamo cambiato il ritmo delle nostre vite e anche i gesti quotidiani sono diventati più complessi. Per questo Enel Energia ha deciso di offrirti soluzioni concrete per renderti la vita più semplice.” Così la nota multinazionale inizia la sua proposta sul suo sito web ufficiale per avvisare i suoi clienti del suo piccolo, ma ben accetto, contributo.

Enel Energia ha deciso di garantire il servizio di luce e gas con il supporto che i clienti hanno bisogno e facilitando le operazioni online. Le novità fortunatamente non finiscono di certo qui perché Enel ha pensato a delle valide soluzioni per agevolare tutte le famiglie in questo momento particolare e difficile.

Con il programma fedeltà Enelpremia WOW è possibile usufruire di:

Fino a 10,00 Euro extra in bolletta per coloro che decidono di attivare l’addebito diretto;

Più sconti e promozioni;

Tre mesi gratis di canone fibra;

Extra bonus di 20,00 Euro per coloro beneficiari di Bonus Sociale elettrico e/o gas;

Sei mesi gratis di protezione luce 360 di Enel X.

Per usufruire di questi vantaggi basta indirizzarsi al suo sito web ufficiale e nella pagina apposita iscriversi al programma fedeltà. Enel Energia ha introdotto una pagina apposita con tutte le informazioni necessarie prima di procedere con l’iscrizione.