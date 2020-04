Vodafone è impegnata a fondo per cercare di aumentare il suo bacino di pubblico in questa stagione primaverile. Il provider deve competere con vecchi e nuovi rivali. Ovviamente un concorrente della compagnia inglese è WindTre, il nuovo brand nato dalla fusione di 3 Italia e di Wind. Allo stesso tempo, però, Vodafone non può esimersi dallo sfidare Iliad e la sua promozione Giga 50.

Vodafone contro Iliad, è battaglia a suon di promozioni con 50 Giga

Iliad propone una ricaricabile che prevede chiamate senza limiti più SMS illimitati e 50 Giga per la connessione internet ad un costo speciale di 7,99 euro al mese.

La risposta di Vodafone si manifesta con la Special 50 Giga. Gli abbonati che fanno riferimento a questa ricaricabile avranno a loro disposizione telefonate no limits da effettuare in Italia verso numeri fissi e mobili più 50 Giga per navigare in rete. Anche in questo caso, il prezzo mensile si attesta sui 7,99 euro.

Ulteriore punto di comune tra la ricaricabile di Vodafone e quella di Iliad è la quota di attivazione che si attesta su una cifra di 10 euro. Iliad e Vodafone mettono a disposizione dei loro abbonati anche dei vantaggiosi servizi extra.

L’attivazione di Giga 50 prevede la possibilità di effettuare anche telefonate illimitate all’estero senza costi aggiuntivi sulla ricaricabile. Inoltre, a differenza di altri gestori, anche la segreteria telefonica è a costo zero. Per quanto concerne Vodafone, invece, i clienti che sottoscriveranno la Special 50 Giga potranno beneficiare della connessione internet 4,5G ed anche della condivisione di rete utilizzando lo strumento hotspot personale.