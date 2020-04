Ancora truffe per i consumatori e purtroppo questa volta gli hacker hanno approfittato della denominazione di Poste Italiane per ingannare più facilmente le loro vittime. Secondo alcune segnalazioni inviate, tutti i consumatori clienti della nota società potrebbero riscuotere un iPhone 11 in regalo grazie alla nuova promozione.

Poste Italiane: attenzione alla nuova truffa dell’iPhone 11 in regalo

La nuova e falsa promozione di Poste Italiane è promossa sotto forma di post e circola sulle piattaforme dei social come Facebook. Gli hacker hanno pensato bene di sviluppare una nuova truffa utilizzando la denominazione della nota società per essere ancora più credibili, anche se ricevere un iphone 11 in regalo è già strano visto il costo per niente irrilevante che presenta il dispositivo.

Per riscattare il regalo, i consumatori interessati devono aprire il post per essere indirizzati ad un concorso online in modo da partecipare inserendo alcune informazioni personali. Gli hacker con questa proposta allettante riescono ad impossessarsi dei dati delle vittime e ad accedere al conto corrente postale prosciugandolo in qualche istante.

Si tratta di una subdola truffa che ha inganno tantissimi consumatori visto la proposta apparentemente di Poste Italiane, società nota e affidabile. Purtroppo, gli hacker con la tecnologia avanzata di oggi riescono ad effettuare molteplici operazioni tra cui similare il logo e la denominazione di enti affidabili e sicuri.

È molto importante prestare attenzione a queste promozioni soprattutto quando ci sono in palio premi costosi come uno smartphone di ultima generazione. Una volta inserite le proprie informazioni è impossibile tornare indietro, dunque, è necessario prestare molta attenzione durante la navigazione in rete.