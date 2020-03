Facebook sta preparando una serie di nuove funzionalità per il suo servizio di live streaming. La piattaforma è uno dei servizi più utilizzati in questo periodo di quarantena. Dunque, il team di sviluppatori di Facebook ha pensato di arricchire il proprio strumento di live streaming con nuovi contenuti.

Ad esempio, una delle opzioni da aggiungere consentirà agli utenti che non dispongono di un account Facebook di godersi lo streaming pubblico in diretta dai propri dispositivi mobili, seguendo le stesse dinamiche della versione web. Questa funzione arriverà questa settimana e sarà disponibile sia su Android che su iOS.

Facebook Live, arrivano nuove funzionalità per il servizio

Il team ha anche pensato ad alcune soluzioni per coloro che hanno un accesso limitato a Internet, come l’opzione che consente loro di seguire lo streaming solo in modalità audio. Un’altra caratteristica che aggiungerà un vantaggio è l’integrazione dei sottotitoli automatici in tutti i video live. D’altra parte, Facebook ha anche messo a punto nuove funzionalità per coloro che utilizzano trasmissioni in diretta per organizzare eventi.

Per rendere le dinamiche più fluide e organizzate, Facebook fornirà una serie di strumenti che faciliteranno sia la parte tecnica del live steaming che la moderazione dei commenti e dell’attenzione al pubblico. Facebook non è l’unico che lavora per estendere le funzionalità dei suoi servizi. Google ha annunciato un importante aggiornamento per coloro che utilizzano Google Duo per le videochiamate di gruppo.

Fino a poco tempo fa, era possibile effettuare chiamate video con un massimo di otto persone utilizzando Google Duo. Poiché molte persone si affidano alle videochiamate anche per lavoro, Google ora consente di effettuare una videochiamata con un massimo di 12 persone.