L’operatore virtuale CoopVoce ha deciso di attaccare tutti i propri rivali con la nuova offerta denominata ChiamaTutti Top 50 a soli 10 euro al mese. Si tratta di una proposta riservata ai nuovi e già clienti del provider Coop.

Tra i gestori virtuali ultimamente CoopVoce si è riuscito ad affermare alla grande, considerando che è sempre stata un’azienda non presa in considerazione dalla maggior parte degli utenti.

CoopVoce lancia la nuova ChiamaTutti Top 50 a 10 euro al mese

Se qualche utente aveva in mente di cambiare operatore, fino a qualche mese fa non pensava neanche al provider Coop, buttandosi direttamente verso altre strade. Ora però la situazione è fortunatamente cambiata, per il gestore, visto che quest’ultimo riesce ad unire all’interno delle proprie offerte qualità e convenienza.

Possono testimoniarlo le ultime offerte lanciate in questi mesi e le promozioni disponibili sul sito ufficiale. Tra queste spicca un’offerta denominata ChiamaTutti, ormai conosciuta in tutta Italia. La ChiamaTutti Top 50 prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet in 4G alla massima velocità disponibile a soli 10 euro al mese per sempre.

Come anticipato precedentemente, l’offerta in questione è dedicata a tutti i nuovi utenti con o senza la contestuale portabilità del proprio numero e anche a tutti i già clienti dell’operatore. Il costo di attivazione previsto è pari a 9 euro una tantum e, in caso di credito insufficiente al momento del rinnovo, l’offerta verrà sospesa per 30 giorni, tempo in cui il cliente dovrebbe effettuare una ricarica dell’importo minimo del prezzo della tariffa. Per maggiori informazioni, non esitate a visitare il sito ufficiale dell’operatore.