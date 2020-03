CoopVoce regala 100 giga gratis a tutti gli utenti, ecco come attivarli

Tra i tantissimi gestori che ad oggi popolano il vasto mondo della telefonia soprattutto mobile, CoopVoce si sta ritagliando il suo spazio. Il provider di casa Coop, che fino a qualche mese fa era bistrattato da chiunque cercasse una nuova promozione, ora risulta una delle scelte principali. Infatti, dopo aver sopportato le critiche in merito alle sue offerte a detta degli utenti scarne di contenuti, ora sta battendo tutti i concorrenti.

Tra i gestori virtuali non c’è infatti un’azienda che riesca ad andare attualmente così veloce. La strategia è stata nettamente stravolta, e proprio per questo CoopVoce sta riuscendo ad ottenere grandi risultati. Inoltre negli ultimi giorni sarebbe arrivata la nuova offerta da 50 giga, la quale arriva nello stesso momento in cui l’azienda regala 100 giga a tutti i suoi utenti.

CoopVoce: nuova offerta e 100 giga in regalo a tutti i suoi utenti, ecco i dettagli

La nuova ChiamaTutti Top 50 offre minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS e 50 giga in 4G per soli 10 € al mese per sempre. Nel frattempo però sul sito ufficiale potete scoprire anche come ricevere 100 giga gratis e se siete utenti di CoopVoce.

Questo è quanto segue sul sito:

“CoopVoce aderisce all’iniziativa di Solidarietà digitale per sostenere i propri clienti e le loro famiglie in questo momento storico delicato.

Per lavorare da casa, per le lezioni online dei figli, per leggere o rimanere aggiornato sull’attualità. Per continuare a sentirsi vicini, anche se lontani.

Per te che sei cliente, 100 GIGA di traffico dati gratuito per 30 giorni, validi su tutto il territorio nazionale.”