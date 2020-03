A partire da oggi giovedì 26 marzo 2020, salvo ripensamenti o complicazioni dell’ultimo minuto, l’operatore virtuale CoopVoce dovrebbe presentare la nuova offerta denominata Top 50.

Questa offerta sembrerebbe disponibile sia per i nuovi clienti, con o senza contestuale portabilità del proprio numero, che per i già clienti. Scopriamo insieme tutto quello che comprende.

CoopVoce lancia la Top 50 a soli 10 euro al mese

La nuova offerta denominata Top 50 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti e 50 GB di traffico internet in 2/3/4 G alla massima velocità disponibile a soli 10 euro al mese. Per i nuovi clienti è previsto il costo della nuova SIM Card di 10 euro con 5 euro di traffico incluso. I già clienti invece dovranno sostenere un costo di attivazione di 9 euro da sommare al costo anticipato del primo mese.

In caso di superamento del traffico disponibile, verrà bloccato fino al rinnovo successivo. Invece in caso di superamento degli SMS disponibili, si applicheranno le condizioni del piano tariffario a consumo, denominato SuperFacile. Il piano in questione prevede le chiamate a 12 centesimi di euro al minuti ed SMS a 12 centesimi l’uno. La tariffazione per le chiamate è a scatti di 30 secondi pari a 6 centesimi e lo scatto alla risposta è pari a 12 centesimi di euro.

Il cliente può anche decidere di passare al piano Veloce Coop che prevede chiamate a 17 centesimi al minuto senza scatto alla risposta e con tariffazione a consumo effettivo. Si ricorda che CoopVoce, in fronte all’attuale situazione di emergenza ha pubblicato i dettagli della promo gratuita Carta 100 Giga sulla pagina dedicata sul nel proprio sito ufficiale.