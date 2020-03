Nonostante il lancio della famiglia OnePlus 8 sia prevista per il mese di aprile, i rumor riguardanti i device si fanno sempre più incessanti. Infatti la gamma di dispositivi dovrebbe essere caratterizzata da tre dispositivi, tra cui spicca il OnePlus 8 base, una versione Lite e una Pro.

Ovviamente tra i tre device ci saranno differenze più o meno marcate e di conseguenza è lecito aspettarsi che il OnePlus 8 Pro sarà il più potente della gamma. Come è possibile vedere nell’immagine render in apertura, il display sarà caratterizzato da un “buco” nel display per ospitare la fotocamera frontale. Inoltre il pannello frontale avrà i bordi curvi per migliorare l’estetica e il design generale.

OnePlus 8 Pro è sempre più vicino al lancio

Tuttavia, le principali novità per lo smartphone ci saranno nella parte posteriore del device. Grazie ai ragazzi di Gizmochina infatti, possiamo avere maggiori dettagli su quello che sarà il retro del flagship. Attraverso una cover in silicone si possono scoprire le principali forme che caratterizzeranno il design.

Sostanzialmente le forme e le dimensioni generali resteranno invariate rispetto a OnePlus 7T Pro. Il tasto di accensione e spegnimento e lo slider per la modalità silenziosa sono posizionati sulla destra. Sulla sinistra invece troviamo il bilanciere del volume. Nella parte bassa, come sempre trovano spazio la porta USB Type-C e lo speaker. In alto, a differenza del predecessore, non ci sarà la pop-up camera.

Per quanto riguarda la fotocamera posteriore invece, possiamo aspettarci una configurazione a quattro ottiche. La configurazione dovrebbe restare simile a OnePlus 7T Pro ma con l’aggiunto di un sensore ToF.