L’operatore virtuale di Vodafone, ho Mobile, è ormai molto noto per le sue tariffe ricche di Giga di traffico dati e per i costi sorprendenti previsti dalle sue promozioni. I clienti che procedono con l’attivazione di una delle offerte del low cost di Vodafone, infatti, hanno la possibilità di ottenere ogni mese fino a 70 GB di traffico dati; sostenendo spese che vanno da 5,99 euro al mese ai 12,99 euro al mese. Una delle offerte meno conosciute del gestore prevede però una spesa ancora più bassa, si tratta dell‘offerta ho Mobile da 4.99€ al mese.

Offerta ho Mobile 4.99€: ecco come attivarla e chi può richiederla!

L’offerta ho. 4.99€ può essere attivata soltanto dai clienti che procedono con l’acquisto di una nuova SIM ho Mobile e il contestuale trasferimento del numero da Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri operatori virtuali. I clienti MVNO interessati possono consultare la lista presente sul sito ufficiale e verificare la presenza del loro operatore, e quindi, la possibilità di effettuare l’attivazione.

La tariffa, a differenza dell‘offerta ho. 5.99€ anch’essa dedicata ai clienti Iliad e MVNO, non prevede Giga di traffico dati. Infatti, permette di ricevere soltanto: minuti illimitati verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Anche in questo caso, il low cost permette di sostenere esclusivamente la spesa prevista per il rinnovo, pari a soli 4,99 euro al mese. Non sono previste spese extra e i servizi sono inclusi nel prezzo. Dunque, unica spesa da saldare eccetto il costo di rinnovo sarà pari a 5,99 euro e necessaria per l’attivazione iniziale.