Sta per arrivare una nuova opzione per l’iniziativa Porta tutti in ho. dell’operatore ho. Mobile. Grazie a un aggiornamento delle modalità ho. Tanti Amici 2.0 e ho. Ambassador, i clienti hanno ora più opportunità di ottenere vantaggi concreti. Ciò sia sotto forma di ricariche telefoniche omaggio, sia di buoni regalo Amazon. Come funziona l’iniziativa? Condividendo un link univoco tramite l’app o il sito ufficiale, i clienti dell’operatore possono invitare amici a unirsi all’operatore. Ogni nuova attivazione effettuata tramite il link genera ricompense sia per l’invitante che per l’invitato.

Novità interessanti per le iniziative ho. Mobile

Le nuove funzionalità introdotte rendono il processo di attivazione ancora più versatile. Inoltre, gli invitati possono ora scegliere tra diverse modalità di attivazione. Nel dettaglio, è possibile procedere online, tramite il Call Center o presso un negozio. Quest’ultima opzione, disponibile solo per la modalità ho. Tanti Amici 2.0, rappresenta un’ulteriore comodità.

Il programma prevede premi interessanti per chi porta nuovi clienti. Ogni amico che si unisce a ho. Mobile attraverso il link dedicato garantisce all’invitante e all’invitato una ricarica telefonica di 5 euro. Per chi effettua la portabilità da operatori specifici, l’invitante riceve un ulteriore bonus di 5 euro. Ciò significa che portando 10 amici si può arrivare a un totale di 150 euro di ricariche omaggio.

La novità non si ferma qui. I clienti interessati a diversificare i propri premi possono optare per la modalità ho. Ambassador. Quest’ultima offre buoni regalo Amazon come ricompensa. Anche in tal caso, il processo di condivisione e attivazione è stato semplificato.

Con il supporto alla rete 5G e iniziative innovative come quest’ultime, ho. Mobile continua a consolidare la propria posizione nel mercato. L’operatore dimostra un impegno costante verso la soddisfazione dei suoi clienti. L’evoluzione di Porta tutti in ho. conferma la capacità dell’operatore di adattarsi alle esigenze di un pubblico sempre più digitale e dinamico.