ho Mobile presenta in listino tre promozioni low cost, disponibili in base al gestore da cui si effettua il trasferimento del numero. Tra le varie opzioni è presente l’offerta ho Mobile 5.99€, dedicata ai clienti che abbandonano Iliad o uno degli operatori virtuali scelti dall’operatore di Vodafone. La tariffa può essere richiesta procedendo con l’acquisto della nuova SIM e il contestuale trasferimento del numero entro 15 giorni dall’attivazione della scheda. Quest’ultima può essere ottenuta tramite il sito ufficiale http://www.ho-mobile.it ; che permette di acquistarla e riceverla tramite corriere, o di ritirarla presso una delle edicole convenzionate; oppure, recandosi in uno dei punti vendita ho. Mobile e procedendo in sede con l’acquisto e l’attivazione della promozione.

ho Mobile: costi e info per i clienti Iliad e MVNO che attivano l’offerta ho 5.99€!

L’offerta da 5.99€ al mese dell’operatore ho Mobile permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 70 GB di traffico dati in 4G Basic.

I clienti, inoltre, hanno a disposizione alcuni servizi extra, ovvero: il servizio di avviso di chiamata e trasferimento di chiamata; il servizio di navigazione hotspot e l’sms ho. chiamato; e il numero 42121 che permette di conoscere il credito residuo.

I servizi sono gratuiti, quindi, sarà impossibile ricevere spese impreviste o costi extra. A tal fine, inoltre, il gestore si impegna bloccando tutti i servizi e i numeri e pagamento e sospendendo automaticamente la navigazione in caso di esaurimento anticipato dei Giga mensili.

Si ricorda che la tariffa ho. 5.99€ può essere attivata soltanto dai clienti scelti da ho Mobile, i quali per procedere con l’attivazione dovranno sostenere una spesa iniziale di soli 6,99 euro.