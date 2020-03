Polaroid Originals ha finalmente concluso il suo ritorno sul mercato della fotografia e per festeggiare a presentato il suo nuovo modello analogico istantaneo, Polaroid Now.

Noi tutti abbiamo stampato in mente i vecchi tempi in cui bastava un click e aspettare pochi secondi per eternificare momenti a noi cari, come dimenticare quel romantico iter di scatto e agita per vedere magicamente apparire i nostri ricordi fissati su carta.

A quanto pare Polaroid ha deciso di riportare in auge quei tempi con romantico richiamo al passato vintage di cui essa stessa ne era protagonista.

La nuova Polaroid Now sarà infatti presto disponibile e lo sarà per un tempo pressoché illimitato.

Ecco le specifiche

Questa nuova fotocamera di tipo punta e scatta sarà disponibile in cinque varianti cromatiche: rosso, giallo, arancione, verde e blu, colori non scelti a caso, il richiamo è infatti al classico arcobaleno Polaroid, simbolo storico dell’azienda, a cui si aggiungono anche le colorazioni bianco e nero per i più sobri.

Come se non bastasse, l’azienda ha deciso di celebrare si il passato, ma di sottolineare anche lo sguardo al 2020, infatti il nuovo modello mantiene un form factor molto simile a quello conosciuto, ma si fregia di linee più morbide, sinuose e slanciate, a sottolineare proprio il richiamo al passato con rielaborazione in chiave moderna.

Il famoso arcobaleno che caratterizzerà i colori dei vari modelli, avrà un ruolo importante anche a livello delle varie pellicole, infatti le nuove i-Type Color Wave saranno caratterizzate da una serie di sfumature di colore che oscilla in un range che va dal blu lunare fino ai toni caldi dell’arancione.

Ad ampliare la gamma poi, ci penseranno che le nuove pellicole i-Type Black Frame, le quali aggiungeranno una piccola cornice nera allo sfondo colorato basic già presente.

Un’altra implementazione di rilievo consiste nel nuovo obbiettivo, il quale passa In automatico dal formato panorama a quello ritratto.

A completare il tutto ci pensano il nuovo flash, più potente e preciso, che permette così ottimi risultati anche in condizioni di scarsa luce, insieme alla batteria, la cui autonomia consente di scattare fino a consumare 15 confezioni di pellicole.

La nuova macchina fotografica è già disponibile sul sito ufficiale della azienda con un prezzo al pubblico di 129,99€.