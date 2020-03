Il 3G potrebbe presto dirci addio, questo è quanto emerge da un recente studio condotto da Tariffando in merito alla possibile disattivazione di una delle reti telefoniche più inutilizzate dagli utenti italiani, sopratutto in seguito all’ormai imminente debutto del 5G sul territorio nazionale.

Partendo da questa idea ed ipotesi, è sempre più probabile assistere, da parte dei principali operatori telefonici del nostro paese, ad una disattivazione della rete 3G in tempi più o meno brevi. Ciò non comporterebbe alcuna perdita o disservizio particolare per l’utente finale, partendo proprio dalla considerazione che ad oggi oltre il 98% del territorio è coperto dalla rete 4G.

3G pronto a dirci addio: gli operatori valutano la disattivazione

Chiaramente la notizia deve essere presa con le giuste precauzioni e cautele, in quanto si tratta a tutti gli effetti di uno studio che non affonda le radici in alcuna comunicazione ufficiale, ciò comunque ci porta a credere essere davvero una possibilità più che plausibile, stando al livello a cui siamo arrivati ultimamente.

Il 5G ha già iniziato a diffondersi nelle grandi città, di conseguenza per non saturare ancora di più l’ambiente con frequenze pesanti ed inutilizzate, andando a peggiorare l’inquinamento, gli operatori starebbero a tutti gli effetti valutando la possibile disattivazione.

Se, e sottolineiamo se, dovesse accadere, avverrà in maniera più che graduale (non assisteremo ad uno stacco netto), assicurandovi comunque la totale assenza di alcun tipo di disservizio o di difficoltà di sorta. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi, raccomandiamo di continuare a seguirci per tutte le informazioni del caso.