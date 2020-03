Nel corso di questa primavera è lecito attendersi grandi promozioni in casa Vodafone. Dopo l’arrivo del nuovo gestore WindTre e dopo un successo sempre più costante di Iliad, la compagnia inglese deve rispondere con le giuste mosse. Le offerte di Vodafone, a differenza dei gestori ora citati, non si attengono solo al mondo della telefonia ma guardano anche a quello dell’intrattenimento.

Vodafone, una nuova promozione ancora più vantaggiosa per Sky

Uno dei punti di forza del provider è la piattaforma Vodafone TV. Grazie a questo servizio, tutti gli abbonati con un piano di telefonia fissa possono accedere ai principali contenuti Sky attraverso NOW TV.

Come offerta di solidarietà digitale in occasione dell’emergenza Coronavirus, Vodafone ha scelto di offrire un servizio extra a tutti gli abbonati Vodafone TV con pacchetto Sport attiva. Non essendoci in questi giorni i classici appuntamenti con Serie A, Champions League, Formula 1 e NBA, il gestore include nell’abbonamento di questi clienti tutti i canali e tutti i contenuti dei pacchetti Serie Tv ed Intrattenimento.

Il costo mensile rimarrà sempre di 20 euro. La visione dei pacchetti Serie TV ed Intrattenimento è garantita sino alla data del 20 Maggio. A partire da questo giorno, poi, la visione si disattiverà in automatico. Gli utenti, qualora lo desiderino, potranno aggiungere i due ticket nel loro abbonamento ad un costo fisso complessivo di 30 euro.

La promozione è disponibile per tutti i clienti che hanno attivato la Vodafone TV entro il 20 Marzo. Ricordiamo che non c’è bisogno di attivazione per usufruire di questa offerta.