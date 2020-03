Tuttavia l’assoluta novità che rende Houseparty un prodotto scaricatissimo è il suo carattere da social network che abbina a un servizio di videochiamata fino a 8 utenti in una stessa sessione a una chat testuale di gruppo. Tale lo rende un servizio veramente completo e l’organizzazione a stanze permette molta libertà tra gli amici.

Insieme a una comprovata immediatezza di utilizzo, l’app si è accattivata milioni di utenti tra le fasce di giovani e ora sta sfondando anche tra i più adulti. L’interfaccia ricorda molto da vicino Snapchat, e forse anche questo ha scosso l’interesse dei teen.

Houseparty batte le videochiamate di WhatsApp, Skype e Hangouts

Ma se vi state chiedendo come funziona Houseparty, sappiate che è un’app veramente user friendly. Dopo averla scaricata sul vostro device basta creare un profilo utente con uno account di posta elettronica e associare all’app il proprio numero di telefono. Come succede per Whatsapp, e proprio per difendere l’incolumità dei più giovani, la registrazione del numero diventa fondamentale nel comprovare la nostra identità.

Iniziare una videochiamata con gli amici sarà un passaggio semplice: basta aggiungerli tramite nome utente o numero di telefono e avviare la chiamata video. Si può effettuare una conversazione di gruppo in una stanza: in ognuno di esse di possono invitare i contatti o loro possono entrarvi liberamente se già vostri amici.

Chiudiamo poi con una chicca che sposta di molto il nostro giudizio su Houseparty, visto che a metà 2019 il servizio è stato comprato in blocco da Epic Games, software house proprietaria del motore grafico Unreal Engine e di Fortnite, e potrebbe presto integrare le video chat nelle sessioni di gaming.