Unieuro da paura, in questi giorni di grande crisi per la popolazione italiana e mondiale, l’azienda ha deciso di presentare una campagna promozionale sicuramente degna di attenzione e tramite la quale l’utente riuscirà a risparmiare davvero moltissimo.

Valida in tutti i punti vendita e direttamente sul sito ufficiale fino al 3 aprile 2020, la promozione prevede prima di tutto la possibilità di approfittare del cosiddetto Tasso Zero, ovvero la rateizzazione senza interessi tramite la quale l’utente potrà decidere di pagare in comode rate con addebiti diretti sul conto corrente bancario (20 mensilità con TAN e TAEG completamente azzerati).

Scoprite con noi le nuove offerte Amazon e ricevete anche tutti i migliori codici sconto, ISCRIVENDOVI immediatamente al canale Telegram interamente dedicato.

Volantino Unieuro: le offerte con Tasso Zero

I prodotti in promozione con il volantino Unieuro sono davvero tantissimi, a partire dal mondo degli smartphone incrociamo sia top di gamma che modelli appartenenti alla fascia medio bassa. Coloro che sono alla ricerca del meglio potranno affidarsi a Galaxy S10 Lite a 679 euro o Galaxy Note 10 Lite in vendita entrambi a 629 euro, passando anche per un paio di accoppiate da paura, LG K50s + LG K40s a 199 euro o Motorola One Zoom + e6 Plus a 399 euro.

Le offerte sono davvero tantissime, non possiamo nemmeno trascurare il nuovissimo Huawei P40 Lite a 299 euro con in regalo le Huawei Freebuds 3 (ma solo per gli acquisti o i preordini prima del 26 marzo), passando anche per gli ottimi Galaxy A51 a 299 euro o Oppo A9 2020 a 199 euro.

Per scoprire e conoscere i vari prezzi pensati da Unieuro, non vi resta che aprire le pagine che trovate elencate qui sotto.