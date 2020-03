La nuova famiglia Huawei P40 è pronta per fare il proprio debutto ufficiale sul mercato. Il lancio infatti è previsto per il prossimo 26 marzo ma molto probabilmente l’evento sarà trasmesso esclusivamente in diretta streaming. Questa scelta ha come obiettivo quello di evitare contatti tra giornalisti di tutto il mondo e quindi amplificare la diffusione ulteriore del Coronavirus.

La novità prevista per quest’anno però è una nuova partnership di Huawei. Il brand infatti, ha collaborato per anni con Porsche Design per realizzare versioni esclusive dei propri device. Quest’anno invece, il gigante tech ha intenzione di collaborare con un nuovo brand automotive. In particolare ci riferiamo ad un produttore Cinese di macchine di lusso chiamato Hongqi e facente parte del Gruppo FAW.

Possiamo quindi confermare che arriverà un Huawei P40 Pro Hongqi Limited Edition. L’immagine promozionale è stata diffusa online e mostra il top di gamma del produttore insieme ad uno dei modelli del brand automotive.

Ecco il nuovo Huawei P40 Pro Hongqi Limited Edition

Secondo quanto mostrato nell’immagine, il Huawei P40 Pro Hongqi Limited Edition sarà caratterizzato da una cover posteriore molto particolare. Il disegno rappresenta un dragone di colore rosso che coprirà gran parte della superficie. Inoltre il colore rosso andrà a valorizzare ulteriormente il grande comparto fotografico. Il retro inoltre dovrebbe essere in ceramica invece che in vetro come nella versione base.

Trattandosi di una Edizione Limitata non sorprende scoprire che saranno prodotte soltanto 200 unità e per ottenerne una sarà necessario acquistare anche una Hongqi H9. Si tratta di berlina di lusso in grado di competere per dimensioni, prestazioni e comodità con una Mercedes Classe E.