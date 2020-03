L’operatore francese Iliad, diventato ormai un colosso anche nel nostro Paese, ha recentemente deciso di continuare a proporre le proprie offerte Giga 50, Giga 40 e Voce a partire da soli 4.99 euro al mese.

Nonostante il suo recente restyling del proprio sito ufficiale, l’operatore ha deciso di continuare a proporre, fino a data da destinarsi, alcune sue offerte che vanno per la maggiore. Ricordiamoci il bundle insieme.

Iliad proroga le sue migliori offerte a partire da 4.99 euro al mese

Le offerte di Iliad, al contrario di offerte di altri operatori, sono attivabili da tutti gli utenti, indistintamente dall’operatore di provenienza, con o senza richiesta di portabilità del proprio numero. L’offerta Giga 50 prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet a 7.99 euro al mese. Il costo iniziale da sostenere è di 17.98 euro che comprendono 9.99 euro per la nuova SIM e 7.99 euro per il primo mese anticipato. Il pagamento di questa offerta avviene solamente tramite addebito su carta di credito o carta prepagata.

L’offerta commerciale denominata Giga 40 comprende invece minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 40 GB di traffico internet in 4G a 6.99 euro al mese. Il costo iniziale da sostenere è di 16.98 euro di cui 9.99 euro per la nuova SIM Card e 6.99 euro per il primo rinnovo anticipato. Anche in questo caso il pagamento mensile avviene solamente tramite addebito su carta di credito o carta prepagata.

L’ultima offerta prorogata si chiama Voce, caratterizzata da minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 40 MB di traffico internet a 4.99 euro al mese. In questo caso il costo iniziale da sostenere è di 14.98 euro di cui 9.99 euro per la nuova SIM Card e 4.99 euro per il primo rinnovo dell’offerta. Anche in quest’ultimo caso è previsto solamente l’addebito su carta di credito o carta prepagata. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.