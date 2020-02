La piattaforma di contenuti in streaming Netflix, solamente qualche giorno fa, più precisamente il 31 gennaio 2020, ha lanciato la nuova serie TV intitolata Ragnarok.

Si tratta di uno show finlandese che si ispira alla mitologia legata alla terra Scandinava e alle antiche popolazioni nordiche. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla nuova serie.

Netflix ha finalmente lanciato Ragnarok

Ecco a voi la trama ufficiale rilasciata dalla stessa piattaforma: “Ragnarok è una serie drammatica di formazione, la quale contribuisce a dare una nuova prospettiva sulla mitologia norvegese. Lo show ha luogo nella piccola e fittizia città Edda, situata nel bel mezzo della stupefacente natura nordica. La storia ruota intorno agli abitanti del posto, i quali non sono ciò che sembrano. Con loro, infatti, sperimenteremo un drastico cambiamento del mondo: lo scioglimento dei poli, gli inverni più caldi e i violenti temporali. Alcuni potrebbero dire che ci stiamo dirigendo verso un altro Ragnarok. A meno che qualcuno non intervenga in tempo“.

Il tema riguarda la mitologia norrena, ormai ricorrente in moltissime serie TV, vedi anche Vikings. Non possiamo non nominare lo show di Thor: Ragnarok dell’Universo cinematografico Marvel, diretto da Taika Waititi nel 2017. La piattaforma sta cavalcando questo trend, mandando in onda uno show che sicuramente sarà molto apprezzato dagli utenti.

Come si capisce dalla sinossi, gli abitanti di Edda avranno a che fare con problemi come i cambiamenti climatici ed il conseguente scioglimento dei ghiacciai. Questi eventi potrebbero far pensare al ritorno di Ragnarok e quindi alla fine del mondo, il resto lo lasciamo da scoprire. Non vi resta che recarvi sul sito ufficiale della piattaforma per godervi la prima puntata di questa serie e di altre che la piattaforma sta lanciando in questi giorni.