WhatsApp: foto profilo da eliminare, si corre un grosso pericolo

Le truffe e gli inganni che arrivano su WhatsApp costantemente ormai da diversi anni non si placano. Nonostante i tanti aggiornamenti che la piattaforma ha apportato in questi anni, tante persone sono rimaste scottate proprio da qualche inganno o da qualche messaggio strano.

Questa è purtroppo una delle situazioni più incresciose che la piattaforma di messaggistica si ritrova ad affrontare ogni giorno, anche se qualcuno ormai si sarebbe abituato. In tanti però allo stesso tempo hanno scelto di scappare via, dato che non hanno sopportato proprio questa situazione. Negli ultimi tempi è sembrato che le truffe arrivassero meno in chat a disturbare il pubblico ma a quanto pare, almeno stando alle ultime news, un nuovo problema potrebbe mettere tutti in pericolo.

WhatsApp, adesso l’immagine del profilo può portarvi ad avere gravi problemi: anche i vostri amici potrebbero risentirne

Ogni volta che si parla di WhatsApp, non si possono tralasciare le problematiche che può comportare, anche se in maniera indiretta, agli utenti. Nelle ultime ore è una nuova truffa starebbe invadendo le chat di tutti, agendo senza farsi vedere e rubando l’immagine del profilo.

I truffatori che svolgono questa attività creano poi un profilo fake con il quale passare alla seconda parte della truffa. Questa consiste nel contattare, in non si sa quale modo, gli utenti della rubrica della persona derubata della foto profilo. In seguito proprio a questa seconda persona verrà chiesta una ricarica Postepay, facendo finta di essere la persona nell’immagine e giustificando la situazione strana con un’emergenza appena accorsa. Proprio per questo state molto attenti.