WhatsApp: l'immagine del profilo va cancellata, ecco perchè

Tante preoccupazioni attanagliano gli utenti che utilizzano WhatsApp ogni giorno, anche perché non ci sono solo persone leali sulla piattaforma. Da diversi anni infatti ci sono truffe e inganni di diverso genere, i quali sono stati debellati in gran parte dagli sviluppatori. Tanti aggiornamenti sono arrivati infatti proprio sul fronte sicurezza, il quale è stato nettamente migliorato in questi mesi.

C’è anche da dire che col passare del tempo diverse persone hanno constatato che le truffe continuano ad esserci, e diventano sempre più pericolose. Le persone più esperte riescono ad identificarle, ma coloro che non utilizzano molto WhatsApp e che non sono avvezze a questo tipo di situazioni possono incappare in gravi problemi. Durante gli ultimi giorni una nuova truffa starebbe girando proprio all’interno della piattaforma, e coinvolgerebbe anche i contatti delle persone colpite.

WhatsApp, vi rubano l’immagine del profilo e rubano soldi ai vostri contatti in rubrica con una scusa

Stando a quanto riportato in questi giorni su WhatsApp si starebbe diffondendo una nuova truffa, la quale prenderebbe nettamente di sorpresa gli utenti. Questa avviene per mano di alcuni truffatori che rubano la vostra immagine del profilo senza farsene accorgere. Dopo di che creano un profilo fake fingendo di essere proprio voi e contattando, non si sa in quale modo, i vostri contatti in rubrica.

Ancora una volta fingendo di impersonare voi, i truffatori chiederanno ad uno dei vostri contatti una ricarica Postepay. Per giustificarla, fingeranno un’emergenza, giustificando allo stesso tempo anche lo strano numero con cui hanno contattato la seconda persona oggetto della truffa. Stato e quindi molto attenti e magari per un periodo cancellate la vostra foto profilo.