Ogni evento o annuncio targato Google è sempre estremamente stravagante. In questo ore infatti, il colosso di Mountain View ha ufficializzato l’arrivo dell’edizione 2020 del proprio Google I/O. Per chi non lo conoscesse, si tratta della conferenza dedicata agli sviluppatori di tutto il mondo che possono conoscere in anteprima i nuovi prodotti e servizi di BigG.

Purtroppo però al momento non siamo in grado di confermavi la data effettiva dell’evento. Infatti, Google non l’ha annunciata direttamente ma ha lanciato un enigma per scovarla. Come si può vedere sul profilo Twitter ufficiale dedicato agli sviluppatori, per scoprire qualcosa in più è necessario collegarsi al sito google.com/io/mission.

Il link riporta ad una missione chiamata “Collaboration of the Cosmos”, un mini-gioco a tema spaziale. Stando alla descrizione che è possibile leggere sulla pagina web:

Il network satellitare intergalattico è down. solo lavorando tutti insieme è possibile ripristinare il segnale per scoprire un messaggio speciale per tutta la galassia. Possiamo contare su di voi?

Il gioco consiste nel risolvere sei indovinelli rappresentati da sei satelliti offline. Come se non bastasse, per scoprire tutte le informazioni del Google I/O 2020 sarà necessario collaborare. Infatti, il sistema registrerà tutti i successi e una volta raggiunta una determinata percentuale sbloccherà una parte del messaggio.

Tutti gli sviluppatori sono chiamati a partecipare per provare a scoprire le date e la location dell’evento. Al momento nessun indizio è stato ancora scoperto ma restate sintonizzati per maggiori informazioni che certamente non tarderanno ad arrivare. Provvederemo ad aggiornare l’articolo ma mano che si procederà nella scoperta di nuovi dettagli.