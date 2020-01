Il processore scelto da Samsung per questo device è l’. Questa soluzione è condivisa con tutti e tre i modelli per i device commercializzati nel mercato europeo e asiatico. Al momento non è chiaro la dotazione di memoria RAM, ma possiamo ipotizzare che questa versione potrà contare su 12GB. La memoria interna invece sarà da

Per quanto riguarda le fotocamera posteriori , Samsung ha optato per una configurazione di assoluto rilievo. Infatti, il. Il teleobiettivo da 48MP invece permetterà uno. Non mancherà la lente grandangolare da 12MP e un sensore ToF. La fotocamera frontale sarà da 40MP e permetterà di riprendere in 4K a 60fps. La batteria scelta dal produttore coreano sarà da 5000mAh che preannunciano una autonomia da record.